Кострома, 5 ноября, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Предполагаемым виновником пожара в костромском кафе «Полигон» стал 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Управление МВД по Костромской области не подтверждает, но и не опровергает эту информацию, сославшись что дело о происшествии сейчас ведёт СК. Дозвониться до пресс-секретаря костромского Следственного комитета корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Сообщается, что Ионкин был задержан в 6 километрах от места происшествия. По предварительным данным, он выстрелил из устройства для подачи световых сигналов в потолок, отчего тот загорелся. По последней информации жертвами пожара стали 15 человек.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности». По информации МЧС проверки пожарной безопасности в здании не проводились с 2019 года, так как арендатор здания, где располагалось кафе — ООО «Полигон» сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.