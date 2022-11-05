Вильнюс, 5 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Служба охраны государственной границы Литвы не пропустила железнодорожные составы, следующие из Калининградской области в Белоруссию, из-за символики Воздушно-десантных войск РФ. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение.

Флаг ВДВ

Инцидент произошёл 4 ноября на контрольно-пропускном пункте в городе Кибартай. Сообщается, что литовские пограничники потребовали отцепить от двух составов поезда с российской военной символикой и вернуть их в Калининградскую область.

Отмечается, что речь идёт о пустых вагонах. В одном составе было три вагона с символикой ВДВ РФ, в другом — два.