Москва, 5 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в городе Николаеве на территории б. УССР поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба СК РФ.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СК РФ

Уточняется, что, по сообщениям, монумент находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, которые погибли во время Великой Отечественной войны.

«Главным следственным управлением СК России по поручению председателя СК России будет возбуждено и расследовано по данному факту уголовное дело», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе расследования будут установлены причастных к совершению этого преступления лица, действиям которых будет дана уголовно-правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что в данный момент наблюдается усиление активности артиллерии вооружённых формирований террористического режима Киева на херсонском направлении.