Киев, 5 ноября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. На территории б. УССР отменяется воздушная тревога, объявленная ранее 5 ноября. Об этом сообщается в Telegram-каналах администраций регионов.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Октябрь 2022

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории б. УССР. В Киеве сирены начали работать около 14:00 по местному времени.

Об отмене воздушной тревоги в Киеве сообщили через полтора часа. Также отбой воздушной тревоги начали объявлять в других городах и регионах б. УССР.

1 ноября в Минобороны РФ сообщили о нарушении управления группировками группировками ВСУ и их тыловым обеспечением в результате массированного удара высокоточным оружием по объектам систем управления, связи и энергетики бывш. УССР.