Москва, 5 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Сети опубликован последний студийный альбом певца Бориса Моисеева под названием «Я не могу тебя терять». Об этом сообщил арт-директор артиста Сергей Горох.

Дарья Антонова ИА REGNUM Борис Моисеев

Он отметил, что релиз приурочен ко дню памяти исполнителя — 5 ноября исполнилось 40 дней, как Моисеева не стало.

«Новый альбом — это миссионерский взгляд, некий итог и культурное наследие артиста, в котором голос звучит столь уверенно и жизнеутверждающе. Долгожданный релиз показывает, как могло бы развиваться творчество Бориса Моисеева, если бы не его преждевременный уход. Этот альбом — напоминание нам о том, как надо ценить близких, пока они живы», — написал Горох в Instagram (принадлежит Meta Platforms Inc. — американской транснациональной холдинговой компании, признанной в РФ экстремистской).

Альбом «Я не могу тебя терять» стал одиннадцатым в карьере певца. В него вошли 13 песен, в создании которых приняли участие Алла Пугачева, Николай Трубач, Илья Резник и другие.

Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни.