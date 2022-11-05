Херсон, 5 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В данный момент наблюдается усиление активности артиллерии вооружённых формирований террористического режима Киева на херсонском направлении. Об этом 5 ноября написал заместитель глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своём телеграм-канале.

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«Сейчас жёстко работает артиллерия на Херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО (реактивные системы залпового огня), как входящие, так и исходящие», — написал он в своём сообщении.

При этом Стремоусов подчеркнул, что на протяжении последней недели не было такого усиления активности артиллерии боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за использование замороженных странами Запада замороженных активов России для восстановления территории б. УССР высказалась сопредседатель немецкой партии «Союз-90/Зелёные» Рикарда Ланг.