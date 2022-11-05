Вильнюс, 5 ноября, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Командующие вооружёнными силами Польши и Литвы подписали двухстороннее соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее обмен разведывательными данными и другие виды взаимодействия. Об этом 5 ноября сообщает TVP World.

Lrp.lt Литва и Польша

Начальник генерального штаба вооружённых сил Польши генерал Раймунд Анджейчак подписал соответствующее соглашение в ходе официального визита в Литву. С литовской стороны соглашение подписано командующим вооружёнными силами Литвы генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом.

Новое соглашение содержит конкретные указания по обмену разведывательными данными. Также в документе предусматривается возможность проведения совместных военных учений.

После подписания соглашения Рупшис заявил, что двухстороннее сотрудничество станет вкладом Литвы и Польши в деятельность НАТО в регионе. Анджейчак добавил, что обе страны также изучают возможность поддержки вооружённых формирований киевского режима надвигающейся зимой.