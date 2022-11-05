Кострома, 5 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. По факту смертельного пожара в костромском кафе «Полигон» допрошена директор организации, контролировавшей работу заведения. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Sledcom.ru Следователь

«Следователями допрошена директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что предварительно и привело к возгоранию», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте трагедии продолжают работу следователи и криминалисты, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские задержали предполагаемого виновника пожара, он передам следственным органам. Очевидцы рассказывали, что кто-то из посетителей, вероятно, применил ракетницу или петарду.

Пожар в кафе вспыхнул в ночь на 5 ноября, огонь полностью уничтожил здание. По данным СК РФ, погибли 13 человек, однако СМИ со ссылкой на штаб сообщали о 15 жертвах возгорания.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В МЧС подтверждали, что проверки в заведении не проводились.