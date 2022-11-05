Кострома, 5 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Костромской области открыло горячую линию для пострадавших при пожаре в клубе «Полигон». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По телефону 8(4942) 493-620 люди могут получить психологическую помощь, уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии.

По последним данным в ходе пожара погибли 15 человек, 49 обратились за медицинской помощью. Четверых отправили в больницу.

Возгорание произошло в 2 часа 37 минут 5 ноября, потушить открытое пламя удалось к 7 часам 29 минутам. По предварительной информации один из посетителей кафе выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы, из-за которой загорелись элементы потолка.

СК возбудил два уголовных дела по статьям: «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» и «оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности». По информации МЧС проверки пожарной безопасности в здании не проводились с 2019 года, так как арендатор здания, где располагалось кафе — ООО «Полигон» сообщил пожарным, что прекратил деятельность на объекте.

Учредитель ООО «Полигон» — депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать финансовую поддержку семьям погибших. Расследование дел продолжается, предполагаемый виновник поджога задержан полицейскими.