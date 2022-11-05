Тула, 5 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Тульской области. 5 ноября об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

Руководителю следственного управления СК по Тульской области Владимиру Усову также поручено представить доклад по итогам проверки. Отмечается, что ход расследования поставлен под контроль центрального аппарата Следственного комитета.

ДТП с пассажирским автобусом произошло на трассе М-4 «Дон» около деревни Кузовка Богородицкого района Тульской области. По предварительным данным, автобус опрокинулся после столкновения с разделительным ограждением. В результате ДТП пострадали 19 человек, 13 из которых потребовалась госпитализация.