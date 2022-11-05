Кострома, 5 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Костроме задержан предполагаемый виновник пожара в кафе «Полигон», при котором погибли, по официальным данным, 13 человек. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния в одном из развлекательных заведений в городе Костроме, повлекшего за собой пожар и гибель людей», — говорится в сообщении.

Предполагаемого виновника передали следственным органам.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По данным СК РФ, погибли 13 человек, при этом СМИ со ссылкой на штаб сообщали о 15 жертвах возгорания. Здание заведения полностью уничтожено огнем.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В региональной прокуратуре отмечали, что пожар мог возникнуть из-за использования пиротехники. Очевидцы рассказывали, что кто-то из посетителей, вероятно, применил ракетницу или петарду.