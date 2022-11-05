Берлин, 5 ноября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter не поддерживают заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин упускает возможность остановить конфликт на территории б. УССР. Об этом свидетельствуют комментарии под соответствующей записью на странице Бербок.

Bündnis 90 Анналена Бербок

Бербок напомнила, что сейчас Германия является страной-председателем «Большой семёрки». Она заявила, что из-за конфликта на территории б. УССР лидерам G7 пришлось стать «командой кризисного управления». Глава МИД Германии добавила, что президент России упускает возможность урегулирования конфликта. При это Бербок подчеркнула готовность использовать экономическую мощь G7 для «защиты демократии».

Многие пользователи Twitter не согласились с такой позицией. Один из комментаторов напомнил, что в августе Бербок заявляла, что не видит смысла в мирных переговорах с Москвой и намерена добиваться «решения конфликта» только поставками оружия.

Другой пользователь социальной сети заявил, что Бербок каждый день упускает возможность уйти в отставку, а её деятельность в должности главы МИД стало катастрофой для Германии. Другие пользователи также отметили, что правительства стран «Большой семёрки» не делают ничего для урегулирования конфликта, а только «подливают масла в огонь».