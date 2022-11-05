Кострома, 5 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Проверки в костромском кафе «Полигон», сгоревшем в результате пожара в ночь на 5 ноября, не проводились. Об этом 5 ноября сообщили в МЧС России.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области МЧС РФ

«МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор ООО «Полигон» в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган», — говорится в сообщении ведомства.

Владельцем заведения является депутат облдумы Ихтияр Мирзоев. Он пообещал оказать поддержку семьям погибших.

Пожар произошел в ночь на 5 ноября. По данным СК РФ, погибли 13 человек, при этом СМИ со ссылкой на штаб сообщали о 15 жертвах возгорания. Здание заведения полностью уничтожено огнем.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

В региональной прокуратуре отмечали, что пожар мог возникнуть из-за использования пиротехники. Очевидцы рассказывали, что кто-то из посетителей, вероятно, применил ракетницу или петарду.