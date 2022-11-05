Кострома, 5 ноября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил костромскому управлению доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре в ночном кафе «Полигон». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Шамков Кадры с места пожара

По последним данным в ходе пожара погибли 15 человек и ещё 5 — пострадали. Информацию нельзя назвать окончательной, так как возгорание полностью не ликвидировано.

Сигнал о пожаре поступил в 2 часа 37 минут, потушить открытое пламя удалось к 7 часам 29 минутам. Тушение осложняла угроза обрушения кровли, сложная внутренняя планировка здания и нетрезвое состояние посетителей. По неподтвержденной информации часть эвакуационных выходов в заведении была закрыта.

По сведениям оперативных служб один из посетителей кафе выстрелили в потолок из охотничьей ракетницы, из-за которой загорелись элементы потолка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Учредитель ООО «Полигон» — депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать финансовую поддержку семьям погибших и сообщил, что в заведении были соблюдены все нормы пожарной безопасности. Расследование дела продолжается.