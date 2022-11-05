Москва, 5 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российскими военными разведчиками Западного военного округа (ЗВО) была обнаружена и ликвидирована группа наёмников из-за рубежа. Об этом 5 ноября сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что российская разведгруппа получила задачу выявить и уничтожить живую силу боевиков ВСУ и наёмников в заданном квадрате, и после проведённой разведки местности с воздуха с использованием беспилотника российские разведчики приняли решение разделиться для нанесения ударов по вражеским группам.

«С использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по бронированной машине противника, которая была замаскирована в лесопосадке. Группа наёмников начала двигаться по фронту вглубь лесопосадки, где была накрыта огнём автоматических гранатомётов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого подгруппа досмотра вышла в район, в котором уничтожила огнём из стрелкового оружия и пулеметов остатки живой силы врага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адмирал американских ВМС Чарльз Ричард заявил, что кризис на территории б. УССР является «всего лишь разминкой», так как наращивание Китаем своего ядерного арсенала может привести США к потере преимущества в этой сфере.