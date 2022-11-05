Сеул, 5 ноября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Из округа Тонгрим в провинции Пхёнан-Пукто запущены четыре баллистические ракеты малой дальности, сообщает 5 ноября агентство Yonhap News со ссылкой на данные Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Пуски прошли между 11:32 и 11:59 по местному времени. Отмечается, что ракеты пролетели около 130 км в сторону Жёлтого моря.

В южнокорейском агентстве Yonhap отмечают, что запуски баллистических ракет КНДР состоялись на фоне широкомасштабных совместных авиационных учений Южной Кореи и США. Эти учения проходили с 31 октября до 4 ноября.

2 ноября в Южной Корее заявили о 25 пусках ракет различных типов с полигонов в нескольких провинциях КНДР. Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева в ходе выступления на заседании Совбеза организации заявила, что ракетные пуски Пхеньяна стали следствием военной активности США на Корейском полуострове.