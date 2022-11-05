Кострома, 5 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Второе уголовное дело возбуждено после пожара в кафе в Костроме, унесшего жизни более 10 человек. Дело заведено по статье об оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238). Об этом 5 ноября сообщили в прокуратуре региона.

76.mchs.gov.ru Пожар

Ранее было возбуждено дело по по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар в кафе «Полигон» вспыхнул в ночь на субботу, 5 ноября. По данным следователей, при возгорании погибли 13 человек, при этом в оперативном штабе сообщали о 15 жертвах. Здание полностью уничтожено огнем.

В региональной прокуратуре ранее отмечали, что пожар мог возникнуть из-за использования пиротехники. Очевидцы полагают, что кто-то из посетителей применил ракетницу или петарду. Молодой человек по имени Андрей рассказал, что слышал хлопок, после которого и началось задымление.Владелец заведения депутат облдумы Ихтияр Мирзоев пообещал оказать поддержку семьям погибших.