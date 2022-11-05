Москва, 5 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Обстоятельства покушения на судью Верховного суда Донецкой Народной Республики (ДНР) в Углегорске будут установлены следователями. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Уточняется, что ранее в городе Углегорск ДНР произошло покушение на судью Верховного суда региона, в результате чего последний получил огнестрельные ранения, и в данный момент ведётся розыск подозреваемых в этом преступлении.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства случившегося, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Углегорске ДНР произошло покушение на судью Верховного суда региона.