Донецк, 5 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. У вооружения Североатлантического альянса (НАТО) имеется ряд недостатков по сравнению с российскими (советскими) образцами. Об этом 5 ноября рассказал журналистам в Донецкой Народной Республике (ДНР) пленный военнослужащий 25-й отдельной штурмовой бригады боевиков режима Киева Александр Барлян.

1-2 Stryker Brigade Combat Team ПТРК Javelin

«Видел NLAW (противотанковая управляемая ракета — Прим. ред.) с севшими батареями, видел Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — Прим. ред.), к которым нету «мозгов», потому что одни «мозги» выделяются на бригаду, а самих «джавелинов» может быть выделено 50 штук. Часто бывает сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней», — сказал он.

Также пленный боевик ВСУ уточнил, что в вооружённых формированиях бандеровцев за утерю пульта управления от ПТРК Javelin может быть уголовное преследование, так как у киевских нацистов наблюдается дефицит такого имущества и приходится сдавать даже стреляные тубусы от американских комплексов.

Кроме того, Барлян отметил, что используемые ВСУ шведские одноразовые ручные противотанковые гранатомёты «стреляли через раз», и взрыв гранаты при стрельбе из них мог произойти сразу, как она вылетела из ствола.

В то же время, он указал, что киевские нацисты чаще всего стараются пользоваться старым советским вооружением, таким как РПГ-7, который Барлян назвал вечным оружием, при правильной эксплуатации которого не возникает никаких проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что новая группа помощи Киеву, занимающаяся контролем поставок вооружений боевикам ВСУ в долгосрочной перспективе, будет создана в Германии Соединёнными Штатами.