Кострома, 5 ноября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Владелец кафе «Полигон» в Костроме депутат облдумы Ихтияр Мирзоев окажет поддержку семьям погибших при пожаре в заведении. Такое сообщение распространила пресс-служба губернатора региона Сергея Ситникова 5 ноября.

hansbenn Пожар

Мирзоев выразил соболезнования близким жертв трагедии и заверил, что поручил своим сотрудникам оказывать полное содействие следствию.

«Окажу всю необходимую помощь родным и близким погибших. Семьям предоставлю и финансовую, и организационную поддержку», — сказано в заявлении депутата.

Пожар в кафе «Полигон» вспыхнул в ночь на субботу, 5 ноября. Огонь полностью уничтожил здание. По данным следователей, при возгорании погибли 13 человек, при этом в оперативном штабе сообщали о 15 жертвах.

В прокуратуре Костромской области отмечали, что пожар мог возникнуть из-за использования пиротехники. Как писало ИА REGNUM, очевидцы полагают, что кто-то из посетителей мог применить ракетницу или петарду. Один из очевидцев пожара, молодой человек по имени Андрей, рассказал, что слышал хлопок, после которого и началось задымление.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).