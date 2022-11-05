Вашингтон, 5 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Американские специалисты установили ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion на стартовом комплексе 39B космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

На стартовой площадке ракете SLS предстоит пройти финальные проверки. Пусковое окно откроется 14 ноября, в качестве резервных дат старта выбраны 16 и 19 ноября.

Предстоящий старт станет первой миссией в рамках американской лунной программы «Артемида». Первый испытательный полёт будет проходить в автоматическом режиме без экипажа на борту.

Впервые ракета SLS была вывезена на старт в марте 2022 года. После этого она несколько раз возвращалась в монтажный корпус для исправления технических неполадок, выявленных в ходе подготовки к запуску.

В ходе первой миссии запускаемый ракетой SLS корабль Orion должен выйти на орбиту вокруг Луны и вернуться на Землю через 42 дня после запуска. Второй миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт корабля Orino вокруг Луны с экипажем на борту. Третья миссия предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны.