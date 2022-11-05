Ракету SLS для американской лунной программы вывезли на стартовую площадку
Вашингтон, 5 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Американские специалисты установили ракету-носитель Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion на стартовом комплексе 39B космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал. Об этом сообщает портал SpaceNews.
На стартовой площадке ракете SLS предстоит пройти финальные проверки. Пусковое окно откроется 14 ноября, в качестве резервных дат старта выбраны 16 и 19 ноября.
Предстоящий старт станет первой миссией в рамках американской лунной программы «Артемида». Первый испытательный полёт будет проходить в автоматическом режиме без экипажа на борту.
Впервые ракета SLS была вывезена на старт в марте 2022 года. После этого она несколько раз возвращалась в монтажный корпус для исправления технических неполадок, выявленных в ходе подготовки к запуску.
В ходе первой миссии запускаемый ракетой SLS корабль Orion должен выйти на орбиту вокруг Луны и вернуться на Землю через 42 дня после запуска. Второй миссией в рамках программы «Артемида» должен стать полёт корабля Orino вокруг Луны с экипажем на борту. Третья миссия предусматривает высадку астронавтов на поверхность Луны.