Кострома, 5 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре, произошедшем в кафе «Полигон» в Костроме.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д. Н. представить доклад о произошедшем», — сказано в сообщении ведомства.

По данным СК, при пожаре погибли 13 человек, при этом в оперативном штабе сообщали о 15 жертвах. Число пострадавших уточняется.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В результате пожара здание разрушено, зафиксировано обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м.

В прокуратуре Костромской области отмечали, что огонь мог вспыхнуть из-за использования пиротехники.

Один из очевидцев пожара, молодой человек по имени Андрей, рассказал, что слышал хлопок, после которого и началось задымление. Как писало ИА REGNUM, в соцсетях пользователи предполагают, что кто-то из посетителей мог применить ракетницу или петарду.