Киев, 5 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Депозитный портфель так называемого национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) киевского режима вырос в два раза в течение последних двух месяцев за счёт арестованных средств, составив 1,4 млрд гривен ($38 млн). Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба АРМА.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР После воровства

Уточняется, что больше всего депозитный портфель вырос за счёт средств, которые были получены от реализации арестованного российского имущества.

«Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 миллиона гривен ($15,8 млн), $1,25 миллиона и €2,5 млн, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте ($19,5 млн), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1108,5 миллиона гривен ($30,2 млн), $5,2 млн и €3 млн», — говорится сообщении и добавляется, что на эти средства финансируются боевики ВСУ.

«Сейчас нацагентство уже приобрело военные облигации более чем на 450 миллионов гривен ($12,3 млн). Продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на еще более 410 миллионов гривен ($11,2 млн)», — также указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Кременной две ракеты из американских РСЗО HIMARS.