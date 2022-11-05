Луганск, 5 ноября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава и два беспилотника. Об этом 5 ноября сообщает Народная милиция ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике», — отмечается в сообщении.

Также уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортёра; два БПЛА; и 10 единиц специальной автотехники.