Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Глобальные поставки ноутбуков в последнем квартале 2022 года снизятся на 32,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании TrendForce.

(сс) Thomas Lefebvre За ноутбуком

Аналитики TrendForce ожидают, что за последние три месяца текущего года во всём мире будет отгружено 42,9 млн ноутбуков. В сравнении с предыдущим кварталом поставки снизятся на 7,2%, в сравнении с тем же кварталом 2021 года — на 32,3%.

Эксперты отмечают, что рынок ноутбуков начал сокращаться после резкого роста на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2022 году негативное влияние на потребительский сегмент также оказал рост инфляции и экономической неопределённости во многих странах мира.

По оценкам TrendForce, всего в 2022 году во всём мире будет продано 189,6 млн ноутбуков. В 2020 году продажи составили 206,1 млн, в 2021 году — 246,1 млн устройств.

Эксперты прогнозируют, что спрос начнём восстанавливаться в 2023 году. При этом по итогам следующего года поставки окажутся ниже показателей 2022 года — около 176,6 млн устройств.