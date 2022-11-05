Мировой рынок ноутбуков упал на треть с начала года
Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Глобальные поставки ноутбуков в последнем квартале 2022 года снизятся на 32,3% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании TrendForce.
Аналитики TrendForce ожидают, что за последние три месяца текущего года во всём мире будет отгружено 42,9 млн ноутбуков. В сравнении с предыдущим кварталом поставки снизятся на 7,2%, в сравнении с тем же кварталом 2021 года — на 32,3%.
Эксперты отмечают, что рынок ноутбуков начал сокращаться после резкого роста на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2022 году негативное влияние на потребительский сегмент также оказал рост инфляции и экономической неопределённости во многих странах мира.
По оценкам TrendForce, всего в 2022 году во всём мире будет продано 189,6 млн ноутбуков. В 2020 году продажи составили 206,1 млн, в 2021 году — 246,1 млн устройств.
Эксперты прогнозируют, что спрос начнём восстанавливаться в 2023 году. При этом по итогам следующего года поставки окажутся ниже показателей 2022 года — около 176,6 млн устройств.