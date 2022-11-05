Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Кризис на территории б. УССР является «всего лишь разминкой», так как наращивание Китаем своего ядерного арсенала может привести США к потере преимущества в этой сфере. Об этом 5 ноября заявил адмирал американских ВМС Чарльз Ричард, слова которого приводит издание The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Оккупация НАТО территории б. УССР

«Кризис на [территории б. УССР], в котором мы сейчас находимся, — это всего лишь разминка», — сказал он, добавив, что Китай разрабатывает своё ядерное оружие гораздо быстрее, чем США.

Также Ричард указал, что в данный момент перед американскими властями стоит острая задача по увеличению своего оборонного потенциала, так как при диаметральном развитии событий Китай превзойдёт США в этой сфере, «а Россия в ближайшее время никуда не денется».

При этом адмирал США отметил, что эту ситуацию усугубляет проигрыш США в гиперзвуковой гонке России и Китаю.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли до 40 человек личного состава и два беспилотника.