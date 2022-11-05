Кострома, 5 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В костромском кафе «Полигон» в ночь на субботу, 5 ноября, вспыхнул пожар, жертвами которого, по последним данным, стали 15 человек. Очевидцы возгорания рассказали о происшествии в соцсетях.

12019 Пожар

«Большое спасибо сотрудникам МЧС и Денису, таксисту Максиму, который бесплатно отвез нас домой, замерзающих, от «Полигона». Все вещи остались в нем. Это было страшно», — пишет в одной из групп во «ВКонтакте» Мария.

Девушка по имени Ольга рассказала, что в заведении слышала звук, похожий на выстрел, после которого и начался пожар.

«В секунды дым, всё горит, толпа, все по сторонам, давка, паника, едкий дым, ничего не видно», — написала она в соцсети.

По словам Ольги, ее спас молодой человек по имени Андрей. Мужчина знал, где находится запасной выход и смог выбить дверь, чтобы вывести людей. По признанию девушки, произошедшее было кошмаром.

Некоторые пользователи предположили, что звук выстрела был издан ракетницей, которую пронес с собой кто-то из посетителей.

Порталу K1NEWS. RU один из очевидцев рассказал, что речь может идти об использовании петарды в закрытом помещении.

«Подъехал к охраннику, он говорит, что кто-то запустил в потолок петарду. И от этого всё вспыхнуло, поскольку потолки были пластиковые», — сообщил мужчина.

В соцсетях также утверждают, что в клубе работало только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты. В результате пожарным пришлось выламывать двери, чтобы помочь людям.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В результате пожара здание разрушено, зафиксировано обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м.

В прокуратуре Костромской области отмечали, что огонь мог вспыхнуть из-за использования пиротехники.