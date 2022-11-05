Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На фоне активного обсуждения странами Североатлантического альянса (НАТО) преемника генсека НАТО Йенса Столтенберга, в США главным претендентом на этот пост считают вице-премьера и главу Минфина Канады Христю Фриланд, которая имеет корни с территории б. УССР. Об этом 5 ноября сообщает американское издание Тhe New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Koch Христя Фриланд

По информации газеты, Европейский союз рассматривает в качестве кандидата на этот пост женщину из стран — членов сообщества, в число которых входят премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова и также бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Также указывается, что от Британии на этот пост может претендовать министр обороны Соединённого королевства Бен Уоллес, ранее отказавшийся от участия в выборах британского премьер-министра.

Кроме того, отмечается, что преимуществами Фриланд считается её владение несколькими языками, нахождение её в прошлом на посту глав «сложных ведомств» и способности ведения ею пресс-конференций.

При этом, как подчеркивает издание, переговоры по этому вопросу ещё только начаты. В случае своего избрания Фриланд может стать первой женщиной и первым гражданином Канады на посту генсека НАТО.

Отметим, Христя Фриланд была избрана на вице-премьера Канады в 2019 году, а до этого была министром иностранных дел (2017–2019) и министром внешней торговли страны (2015–2017).