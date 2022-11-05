Киев, 5 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На всей территории б. УССР в данный момент объявлен режим воздушной тревоги. Об этом 5 ноября сообщают местные СМИ.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях б. УССР подконтрольных ВСУ. Ноябрь 2022

При этом накануне воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Одесской областях на территории б. УССР. Также тревога объявлялась почти по всей территории б. УССР, и впоследствии была отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 5 октября боевики ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.