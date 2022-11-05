Вашингтон, 5 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил США могут быть отправлены американским президентом Джо Бадейном на территорию б. УССР без согласия Конгресса страны. Об этом 4 ноября заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«К сожалению, я считаю, что сейчас идёт активная подготовка к тому, чтобы отправить американских военных на [территорию б. УССР]. Я считаю, что это очень опасное и необдуманное решение, но к этому всё идёт», — сказал он.

При этом он уточнил, что действующий президент страны может это сделать без одобрения такого решения американским Конгрессом, потому что у него имеются для этого юридические основания в законодательной системе США.

«Стоит признать, что со времен Франклина Рузвельта мы живём в стране c президентской формой правления. Это одна из трагедий Соединённых Штатов», — добавил американский полковник.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что улучшение отношений между США и Россией в среднесрочной перспективе не просматривается, но Москва пытается добиться восстановления полноценного диалога с Вашингтоном.