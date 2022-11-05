Москва, 5 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Облачно с прояснениями и до +1…+3 градусов ожидается в Москве в субботу, 5 ноября.

ИА REGNUM Погода

«Преимущественно без осадков. По области местами гололедица», — говорится на сайте Гидрометцентра России.

Скорость ветра будет составлять от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

В ночь на 6 ноября похолодает до — 3 градусов. Осадков также не ожидается. Возможно увеличение скорости ветра до 9 м/с.