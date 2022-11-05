Новая Каховка, Херсонская область, 5 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В ночь на 5 ноября боевики ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 5 ноября сообщает портал «Readovka» в своём телеграм-канале со ссылкой на экстренные службы региона.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Отмечается, что обстрел Новой Каховки со стороны киевских нацистов был произведён в ночь на 5 ноября и в ходе него по городу было выпущено четыре ракеты из РСЗО HIMARS, которые все были сбиты системами противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) произошло покушение на судью Верховного суда региона, который в результате этого получил огнестрельные ранения.