Углегорск, ДНР, 5 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) произошло покушение на судью Верховного суда региона, который в результате этого получил огнестрельные ранения. Об этом 5 ноября сообщает Центр общественных связей МВД ДНР в своём телеграм-канале.

U.S. Department of Defense Стрельба

«Вечером 4 ноября в дежурную часть МВД ДНР поступило сообщение о совершенном покушении в Углегорске на судью Верховного суда ДНР А. А. Никулина», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого судья Верховного суда ДНР получил огнестрельные ранения и пребывает в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба рассказал, что до конца 2022 года Киев ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).