Москва, 5 ноября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Количество выездов граждан России за границу с июля по сентябрь текущего обнародовала 5 ноября Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

По данным ФСБ, за третий квартал 2022 года общее количество выездов граждан РФ за рубеж составило 9,7 млн человек и это почти в два раза больше, чем за аналогичный период минувшего года, однако меньше чем в 2019 году (16,1 млн) до начала пандемии коронавируса.

При этом, как следует из анализа РБК, порядка 70% всех выездов жителей России пришлось на Абхазию (почти 2,5 млн), Турцию (2,16 млн), Казахстан (1,25 млн), Грузию (0,46 млн) и Финляндию (0,45 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что до конца 2022 года будут подготовлены предложения по запуску в России системы электронных виз.