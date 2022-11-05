Самара, 5 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Гала-концерт всероссийского фестиваля «Душа баяна» и церемония награждения победителей смотра прошли в Самаре 4 ноября, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дуэт «Дядя Баян»

Победители фестиваля были определены по итогам суперфинала, прошедшего в Самаре 2 и 3 ноября. В работе фестиваля приняли участие солисты и коллективы из многих регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

Лучшим инструментальным ансамблем признана группа «Альянс» из Самарской области, лучшим вокально-инструментальным ансамблем — ВИА «Лихие парни» из Ростовской области. София Земскова одержала победу в номинации «Вокал с аккомпанементом», в номинации «Хор» победил ансамбль «Родня» из Краснодарского края. Гран-при фестиваля получил ансамбль народной песни «Калинка» из Севастополя.

Фестиваль «Душа баяна» впервые прошёл в Самарской области в 2018 году. В последующие годы смотр расширил географию и получил статус всероссийского.