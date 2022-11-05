Вашингтон, 5 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» нанес поражение с разгромным счёт команде «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 5 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Встреча прошла на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей с огромным разгромным счётом 128:86.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард Кевин Дюрант, остановившийся в шаге от трипл-дабла с 24 очками и девятью подборами и 11 результативными передачами.

У «Уизардс» самым результативным оказался защитник Брэдли Бил, который набрал во встрече 20 очков.

Отметим, в следующем матче «Бруклин» 6 ноября поедет в госте к клубу «Шарлотт Хорнетс», а «Вашингтон» днём позже также на выезде встретится с командой «Мемфис Гриззлиз».