Рига, 5 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В своей резолюции по итогам 41-й сессии Балтийской ассамблеи, совещательного органа по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии, её участники заявили о своей позиции по конфликту на территории б. УССР, сообщив о своём желании «изолировать Россию от европейского сообщества». Указанный документ 5 ноября приводит RT.

Lokal_Profil Литва, Латвия, Эстония

«Балтийская ассамблея… подчёркивает огромную необходимость для балтийских государств в единстве в том, что касается поддержки [Киева], изолирования Российской Федерации от европейского сообщества», — говорится в нём.

Кроме того, также представители Балтийской ассамблеи выступили за разработку плана по восстановлению территории б. УССР, которые, по их утверждению, якобы должна финансировать Россия.

Помимо этого, парламентарии Латвии, Литвы и Эстонии указали на необходимость укрепить и расширить оборонное сотрудничество стран Прибалтики с государствами Северной Европы и Бенилюкса «для противостояния угрозам безопасности в сфере конвенциональных и кибервоенных действий».

При этом они отметили особую роль союзного потенциала сдерживания и обороны в прибалтийском регионе, «особенно важность и необходимость перманентного присутствия США».

Отметим, Балтийская ассамблея была учреждена Латвией, Литвой и Эстонией в 1991 году.