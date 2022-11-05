Кострома, 5 ноября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. До 15 человек увеличилось число жертв пожара в костромском кафе «Полигон». Об этом 5 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб.

https://68.mchs.gov.ru На пожаре

«Извлечены еще два тела погибших. Таким образом, число жертв достигло 15 человек», — цитирует агентство своего собеседника.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Возгорание вспыхнуло в ночь на субботу. Из здания были эвакуированы 250 человек, на площади 3,5 тыс. кв. м произошло обрушение кровли. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как писало ИА REGNUM, пожар, по предварительным данным, вспыхнул из-за использования пиротехники.