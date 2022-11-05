Москва, 5 ноября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Общему делу победы над современным нацизмом послужит эффективное сотрудничество, которое установилось между военной разведкой РФ и Службой внешней разведки России (СВР). Об этом 5 ноября говорится в поздравлении главы СВР Сергея Нарышкина министру обороны Сергею Шойгу по поводу отмечаемого сегодня Дня военного разведчика, которое приводит пресс—служба СВР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Как указал в своём поздравлении Нарышкин, страницы истории военной разведки полны имён мужественных и талантливых людей, которые храбро служили своему Отечеству, добывая ценнейшие сведения с риском для собственной жизни, необходимые для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности.

«Верное лучшим традициям предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков совершенствует профессиональные навыки и умения, проявляя при этом мужество и самоотверженность», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент обладающая богатым опытом и уникальными возможностями военная разведка РФ успешно справляется со всеми поставленными руководством нашей страны задачами.

«Уверен, что товарищеское взаимодействие и эффективное сотрудничество, установившееся между нашими ведомствами, послужит общему делу победы над нацизмом», — отметил Нарышкин.

«В этот знаменательный день от души желаю Вам, Сергей Кужугетович, новых достижений в службе, боевого настроя, крепкого здоровья и благополучия. Победа будет за нами!», — также добавил глава СВР.

Отметим, День военного разведчика отмечается 5 ноября и был учреждён в России приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года. В этом день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Красной армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии.