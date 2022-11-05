Кострома, 5 ноября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Возгорание в кафе в Костроме, по предварительным данным, произошло из-за использования пиротехники. Об этом 5 ноября сообщили в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар в кафе «Полигон» вспыхнул в ночь на субботу. Из здания были эвакуированы 250 человек, на площади 3,5 тыс. кв. м произошло обрушение кровли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По последним данным, погибли 13 человек.