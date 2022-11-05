Киев, 5 ноября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. До конца 2022 года Киев ожидает поставок новых систем противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Об этом 5 ноября рассказал глава так называемого МИД киевского террористического режима Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание «Новое время».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Как отметил Кулеба, как правило киевский режим не комментирует поставки вооружений боевикам ВСУ до момента, пока об этом не заявит поставляющая их страна или Киев не договорится о том, что можно сделать сообщение об этом.

«В работе очень много, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются», — сказал он.

Также представитель киевского режима уточнил, что у последнего имеются договоренности по передаче боевикам ВСУ систем ПВО и ПРО, в данный момент находящиеся на стадии реализации и это, как утверждает Кулеба, произойдёт до конца года.

«По крайней мере, мы делаем всё, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договорённости», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что проблем с поставками итальянского вооружения Киеву не возникнет.