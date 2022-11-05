Москва, 5 ноября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отказ от новогодних корпоративов.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

Спикер палаты парламента обратил внимание на то, что меньше двух месяцев остаётся до Нового 2023 года.

«Предлагаю обсудить: вы поддерживаете отказ от новогодних мероприятий — корпоративов, концертов, салютов?» — задал он вопрос читателям своего телеграм-канале.

Предлагается три варианта ответа: «Да, поддерживаю, необходимо отменить любые празднования», «Оставить только детские праздники и новогодние елки» и «Праздновать как обычно».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне проведения специальной военной операции регионы начали отказывать от празднования Нового года и салютов.

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