Нью-Дели, 5 ноября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Тайваньский контрактный производитель Pegatron Corporation начал сборку смартфонов американской компании Apple на своём заводе в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Tech.everyeye.it Apple

Завод Pegatron расположен в индийском штате Тамилнад. Ранее там собирались только устройства Apple прошлых поколений. Сейчас на заводе запущено производство смартфонов последней линейки Apple iPhone 14.

Pegatron стала второй компанией, запустившей производство iPhone 14 в Индии. В сентябре 2022 года сборку этой модели на индийском заводе начал крупнейший поставщик Apple — тайваньская компания Foxconn.

В предыдущие годы новейшие смартфоны Apple собирались на предприятиях, расположенных в Китае. Сейчас американская компания ищет альтернативные производственные центры на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.