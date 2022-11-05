Кострома, 5 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. По факту гибели людей в кафе в Костроме возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Об этом 5 ноября сообщает СУ СК по региону.

Sledcom.ru Следователь

По данным ведомства, в результате происшествия погибли семь человек, информация о пострадавших уточняется. На месте работают следователи и криминалисты.

Пожар вспыхнул в кафе «Полигон». Как сообщало ИА REGNUM, из заведения были эвакуированы 250 человек. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м.