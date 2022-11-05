Кострома, 5 ноября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. До 13 человек увеличилось количество погибших в результате пожара в кафе «Полигон» в Костроме. Об этом 5 ноября сообщили представители экстренных служб, слова которых приводит ТАСС.

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Кроме того, отмечается, что также в результате пожара в указанном кафе обрушилась кровля по всей площади — 3,5 тыс. кв. м.

Отметим, ранее стало известно о восьми погибших при пожаре в кафе в Костроме, также противопожарные службы сообщили о ликвидации открытого горения.