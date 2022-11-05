Донецк, 5 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 5 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 05:32 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для того, чтобы облегчить экспорт российского зерна на мировой рынок, призвала страны Запада снять с Россельхозбанка санкции Россия.