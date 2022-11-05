Ачинск, Красноярский край, 5 ноября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Трое детей, ранее пропавшие в городе Ачинске Красноярского края, найдены живыми. Об этом 5 ноября сообщает ГУ МВД по региону.

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«Дети найдены сотрудниками полиции. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Информация об исчезновении несовершеннолетних распространилась в ночь на субботу. Сообщалось, что мальчик 11 лет и два брата 9 и 11 лет ушли из дома и не вернулись, предположительно, дети гуляли вместе.