Роли, США, 5 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл команду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

nhl.com Андрей Свечников

Игра состоялась льду «Пи-Эн-Си-Арены»в Роли и закончилась уверенной победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Харрикейнз» голами отличились оформивший в матче хет-трик финский нападающий Себастьян Ахо (9-я минута, 13-я в большинстве и 58-я в пустые ворота), чешский форвард Мартин Нечас (25-я) и ещё один финский нападающий Йеспери Котканиеми (50-я). У «Сэйбрз» шайбы забросили Джейкоб Брайсон (1-я), а также шведские форварды Виктор Олофссон (11-я) и Расмус Далин (60-я при игре 5×4).

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников отличился во встрече двумя результативными передачами, в результате чего в его активе в нынешнем сезоне стало в общей сложности 13 очков (8 шайб + 5 голевых передач).

Отметим, в следующем матче «Каролина» 7 ноября примет у себя клуб «Торонто Мэйпл Лифс», а «Баффало» днем ранее на выезде сыграет с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг».