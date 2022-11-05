Донецк, 5 ноября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра. Об этом 5 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:32 — н. п. Орловка — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли город Сватово в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.