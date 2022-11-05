Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Специалистам американской компании Rocket Lab не удалось с помощью вертолёта перехватить первую ступень частично многоразовой ракеты-носителя Electron после запуска шведского спутника. Об этом сообщает пресс-служба Rocket Lab.

Nro.gov Частный космодром Rocket Lab

Ракета-носитель Electron стартовала в ночь с 4 на 5 ноября с частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии. В качестве полезной нагрузки использовался малый спутник MATS Шведского национального космического агентства, который будет применяться для изучения верхних слоёв атмосферы.

Планировалось, что первая ступень ракеты будет перехвачена в воздухе. Для этого в Rocket Lab используют вертолёт, который должен подхватывать многоразовую часть ракеты за стропы парашюта, разворачиваемого для снижения скорости падения.

После запуска в Rocket Lab сообщили, что компании не удалось выполнить эту операцию из-за проблем с передачей данных с первой ступени. В результате ракета приводнилась в Тихом океане, где её заберёт специальное судно.

Компания Rocket Lab проводит запуски сверхлёгкой ракеты Electron с 2017 года. Первоначально носитель разрабатывался как одноразовый, но позже в компании решили повторно использовать первую ступень ракеты. Перехват ракеты с помощью вертолёта должен снизить затраты на восстановление первой ступени для повторного использования.